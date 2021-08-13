新北市中和動物之家為了替毛小孩們找到溫暖的家，改以網路、視訊等方式，增加民眾飼養意願。（動保處提供）

受到新冠肺炎影響，民眾減少外出、群聚，新北市中和動物之家為了替毛小孩們找到溫暖的家，改以網路、視訊等方式，增加民眾飼養意願。拍攝許多影片放在網路上，同時以臉書直播方式介紹牠們，近2個月已成功替51隻狗找到飼主。

為避免疫情衝擊認養量，新北市各公立動物之家疫情期間都改以線上認養方式繼續送養，「紅茶」是1隻年輕混種黑色公犬，在中和動物之家收容將近一年時間，歷經志工訓練，牠學會聽從簡單指令如坐下、握手等，是1隻穩定度很高的毛寶貝。

動保員王莉玲將牠聽從指令的可愛模樣拍攝影片放上臉書，吸引將近2萬人觀看。民眾曾小姐在動保處臉書上看到影片後，對「紅茶」非常有好感，因而預約前往中和動物之家與牠進行室外互動，再回家考慮一星期後，決定辦理認養手續給牠一個溫暖的家，並將牠改名「大王」。

中和動物之家同仁為了歡送牠，認養前一天還特別先幫牠洗澡美容，妝扮一番，由於這隻「大王」體型比較大，認養人曾小姐不方便運送，認養當天，中和動物之家也特地出動寵物福利車，將牠送往未來的幸福的家中。

中和動物之家駐區獸醫黃繼霆表示，疫情也改變動物認養方式，動物之家以線上視訊送養方式，在網路上增加許多毛寶貝影片，也以臉書直播方式介紹牠們，這段期間已在臉書上推銷了51隻狗，其中20％已成功被認養，送養工作並不會中斷。

動保處表示，新北市有8所動物之家，動保員或獸醫師平時利用臉書介紹所內動物，民眾可以透過智能認養或臉書，觀看認養毛寶貝即時影像或影片，有機會找到投緣毛寶貝，民眾也可以幫忙轉傳臉書資訊，幫忙推銷喜愛的毛寶貝網路送養出去，可以大大增加牠們被認養機會，一起幫助毛寶貝找到好歸宿。