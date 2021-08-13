大陸當紅混血女星Angelababy(楊穎、Baby)與黃曉明結婚6年，近來屢傳婚變，她近日參加大陸戀愛真人秀《心動的信號4》，更因心疼女成員的太小心翼翼與慢熟而錯失緣分，忍不住在節目中淚崩，甚至在微博有感而發地寫下：「在感情中不要因迎合而丢失自我。」引發網友熱議。

自與黃曉明結婚後，人氣越來越火紅的Baby，近日在《心動的信號4》擔任嘉賓，日前更有感而發地在微博寫下：「愛情需要邊界，它是相處的底線也是自我的防線，在感情中不要因迎合而丟失自我。」

Baby在微博感傷發言，配圖更寫著：在感情中要保持清醒，不能丟失自己。(取自Baby微博)

隨著節目最新一集的片段曝光，外界才恍然大悟Baby為何會突然感傷發文。原來Baby在節目中看到女成員洪成成好不容易鼓起勇氣，向心儀已久的對象提出約會，卻得到對方已經另邀他人的答案，忍不住為洪成成心疼落淚。

Baby表示像洪成成這種慢熱的人，原本就難對一個人非常上心，「我覺得洪成成是認真了，所以她哭了很多次，到最後只是換來一句『原來只是我自己在幻想』，這句話我覺得太傷感了。」事後她也特地在微博發文鼓勵洪成成，保持自我，勇敢去愛，一字一句皆是對洪成成的心疼與不捨。