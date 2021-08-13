中壢分局11日起與龜山分局組成專案小組持拘票、搜索票兵分多路展開同步查緝掃蕩，破獲由竹聯幫孝堂經營的「剝皮酒店」集團，並將吳姓主嫌為首共計12人的黑幫組織逮捕到案。

日前竹聯幫孝堂經營的「剝皮酒店」集團，透過仙人跳方式拍攝被害人裸照或以鎮暴槍開槍等方式要脅被害人簽下本票，再以恐嚇取財的暴力討債方式，強取被害人身上財物，日前經集團內部人士透漏證據，警方立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，並由中壢分局與龜山分局11日組成專案小組兵分多路掃蕩。

經警方掃蕩，47歲吳姓主嫌為首及其幫眾共計12人的黑幫組織順利到案，更在現場查扣涉案改造槍械、刀械、棍棒、二級毒品混合咖啡包、本票以及作案用電子產品，警方表示，全案已依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

據了解，剝皮酒店集團平日利用臉書、推特等社群網路媒體以隨機的方式私訊男性用戶，並以性感大頭貼、親密語句吸引被害人上勾，待雙方關係逐步密切後，再告知對方自己在中壢區的養生會館上班，邀請對方前往消費，並進一步發生性行為，被害人墜入仙人跳陷阱後，再透過施暴、強拍裸照等方式強迫被害人簽下百萬本票。

此外，該集團組織發展成熟，以吳姓嫌犯做為竹聯幫孝堂的要角，透過金錢誘惑未成年少女擔任仙人跳的誘餌，再透過私刑的方式管制幫派內的人員，以確保組織穩固，為增加成功機率，甚至訂有「教戰守則」供成員針對不同特性男性設計不同仙人跳劇碼，據了解，該集團近年已不法得利近上億，被害人不在少數。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！