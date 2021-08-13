桃園市長鄭文燦12日宣布桃園市內籃球場裝設球框後，只要完成環境清消並設置實聯制QR碼、防疫警語即可重新開放，楊梅、中壢、大溪等區公所皆指出，目前公所管轄球場正在積極進行球框恢復的整備，預計14、15日即可順利開放供民眾運動。

隨著降級解封，桃園市政府宣布有條件開放籃球場，各地區公所更積極進行球框恢復的整備工作，中壢區公所表示，本所已逐步完成環境清消、市府版本防疫規範警語標示、場所簡訊實聯制QR碼，以及籃框設施含照明的恢復，完成後，本區18個公園62座籃框預計15日可恢復開放。

楊梅，大溪等區公所也指出，預計14至15日籃球場可順利開放，蘆竹區則待16日同步開放，對此，有民眾直呼「千等待萬等待終於等到裝籃框！」表示對生活逐步回歸正常感到喜悅，但也有民眾強調「一定要照規定走」表示除喜悅外，仍應遵守規定以免球場再次成為防疫破口。

雖籃球場陸續恢復開放，但工務局指出，由於疫情還沒有完全解除，籃球場仍有人數總額限制，每1個籃球半場須限定在15人以內，且運動過程需全程配戴口罩，對於球場人數的管制，則會由各籃球場管轄單位不定時到場宣導，提醒民眾相關防疫規定。

籃球場的開放讓不少市民蠢蠢欲動，但中壢區公所仍呼籲市民朋友前往運動應依相關防疫規定使用，以免感染風險的提升，此外，工務局補充，人會接觸到的遊具、溜滑梯等遊樂設施，因無法進行使用後的單次消毒，暫時仍不開放。