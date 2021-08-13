新鮮人看過來！為鼓勵青年順利就業加強職能，政府提出「找工作有獎勵、練功夫有獎助」，16日起推動應屆畢業青年尋職津貼、青年就業獎勵、安穩僱用2.0、青年職得好評、產業新尖兵計畫及學習獎勵金及青年就業旗艦計畫等6大措施，激勵青年積極尋職和穩定就業。新竹市政府提醒應屆畢業或待業青年朋友，好好把握機會，積極尋職獲得生活之保障。

勞工處長黃錦源表示，勞動部新推出「應屆畢業青年尋職津貼計畫」，協助今年應屆畢業生或去年畢業的役男就業。為降低民眾受到疫情衝擊，竹市釋出超過500個安心即時上工職缺，迄今已有135位29歲以下青年參與，其中不乏應屆畢業生或受疫情影響之待業青年，希望青年朋友們把握機會，參與政府推動的各項協助措施，找到合適穩定的工作。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁表示，本月16日起推動「青年尋職津貼」，登錄報名及完成線上評量和課程即可獲2000元津貼，持續求職並參加公立就服機構的就業促進，最高可領3.2萬元；若9月底前就業並穩定就業滿6個月，最高可領3萬元。此外，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」提供最高10萬元、學習獎勵金最高9.6萬元及「青年就業旗艦計畫」鼓勵雇主提供職場訓練最高補助10.8萬元，還有持續推動的青年職得好評計畫，提供青年職涯方向與就業諮詢。

勞工處說明，市府為支持青年順利求職，特推出勞工大學專業職能課程及創就業服務與個案諮詢，另外，大專青年公部門暑期工讀也提供103個職場體驗機會，還有安心即時上工等就業方案超過500個職缺機會，目的是降低因減班休息或初次尋職的待業青年受到疫情衝擊。勞工處提醒大家，熟記「三大準備」堅守「七不原則」，以求職面試避免受騙，維護自身勞動權益。

勞工處表示，隨著疫情趨緩，市府積極整合資源鼓勵青年參加線上及實體就業媒合活動，預計國立清華大學將於10月份及國立陽明交通大學將於9至11月份陸續規畫線上博覽會，屆時各大公司企業釋出多項職缺搶畢業人才，青年朋友欲尋找求職機會，詳細活動及徵才資訊可至兩校網站查詢相關訊息，另相關青年就業促進方案詳情可上「台灣就業通」網站、撥打1955，市民服務專線1999或勞工處青年發展科洽詢，電話：03-5324900分機16、62或專線03-5353007。