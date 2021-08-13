李玖哲將助陣金曲。（台視提供）

阿爆是去年的金曲大贏家。（台視提供）

去年「最佳新人獎」得主氣勢的持修，嗓音輕透迷幻。（台視提供）

金曲歌王羅文裕。（台視提供）

「第32屆金曲獎」典禮表演陣容更是星光熠熠，本屆邀請各方音樂人展現多元豐富的音樂型態，包括阿爆（阿仍仍）、羅文裕、彭佳慧、滅火器、李玖哲、持修、孫盛希及YELLOW黃宣，在緊張的典禮過程中，樂壇實力音樂人將輪番上陣，以高質感的精彩音樂秀震撼登場。

阿爆（阿仍仍）去年拿下金曲獎「最佳原住民語專輯獎」、「年度歌曲獎」及「年度專輯獎」共3項大獎，令人印象深刻，而曾在「金曲30」的精彩演出，透過不同文化交織出的美麗風景，也頗受好評。

二度受邀金曲舞台演出，阿爆表示非常興奮，將帶來母語歌曲，強調音樂就是最好的語言：「去年獲得許多不同族群朋友的支持，今年想要再把這個感覺放大，音樂可以跨越族群、讓大家都能有相同的感受。」

她透露表演在各方面都會發揮到極大值：「無論在節奏、力量或凝聚力，通通都會『滿出來』。」要把國際級的音樂藝術饗宴搬進北流，餵飽大家的身心靈。這次阿爆嘗試突破性的演出：「演出段落滿複雜的，特別嘗試以往不曾試過的表演方式，希望無論在音樂、視覺或肢體方面的呈現，都讓大家感受到團結的力量。」

本屆受邀演出的還有「金曲歌王」羅文裕以及「金曲歌后」彭佳慧，兩位樂壇唱將聯手出擊，用療癒人心的歌聲舒緩心情，帶領聽眾得到平靜。滅火器成軍超過20週年，將以拿手的音樂風格席捲金曲，讓人彷彿身處熱血沸騰的音樂祭！「情歌王子」李玖哲也將助陣金曲，以情感豐沛的催淚系歌聲，帶來動人演出。

去年「最佳新人獎」得主氣勢的持修，則會透過輕透迷幻的嗓音，帶給大家最「讚喔」的演出。孫盛希和YELLOW黃宣，兩位不容忽略的新生代音樂人，也將結合視覺和聽覺，獻上感官的極致饗宴。

「第32屆金曲獎」頒獎典禮將於8月21日在台北流行音樂中心舉行，現場不開放觀眾，台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，更多訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB「金曲GMA」粉絲專頁。