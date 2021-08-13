23歲的許姓男子經營小額高利貸，短短一周利息就高達20％，若被害人無力償還，就會被暴力討債，已有不少受害者，刑事局南部打擊犯罪中心逮獲許及4名小弟，警方表示，許男揪眾、號召小弟幾乎是8、9年級生，全案依法送辦。

許男經營地下錢莊及高利貸，常以宮廟作為據點，號召8、9年級生10餘名小弟幫他做事，使用網路通訊軟體創立群組，作為聯繫及指揮操縱訊息使用，由於他經營的小額高利貸利息高得嚇人，像是有被害人控訴，短短一周利息就高達20％，如果無力償還，就慘遭持械圍毆、施暴。

據了解，許等人就曾於去年間因感情及債務糾紛，夥同林姓男子等人，在三民區復興一路附近，持球棒及徒手毆打被害人，造成劉姓被害人身上、手腳多處瘀挫傷。另外，另一名林姓被害人也曾因向許借高利貸未按時還款，遭人手毆打，且被恐嚇如未按時還款「要帶到上山剁腳。」

警方經長期追查，分析掌握相關車輛及可能藏匿處所，待時機成熟後，3、4日兵分多路，搜索、拘提許及年紀約20至28歲的4名成員到案，查扣毒品、手機等證物，全案將持續擴大追查。

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