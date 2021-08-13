提及已故諾貝爾文學獎得主、波蘭詩人辛波絲卡，人們會優先想到她在詩作中展現的感性與幽默，然少有人知，除寫詩外，拼貼也是她揮灑所思所想的小嗜好。義大利漫畫家愛麗絲．米蘭尼，揉合圖像、詩句、訪談錄創作的圖像小說《辛波絲卡・拼貼人生》，於書中重現辛波絲卡生前拼貼創作，更貼近辛波絲卡的內心世界。

曾獲波蘭文化部頒發波蘭文化功勳獎章的翻譯家林蔚昀，過去譯有《給我的詩：辛波絲卡詩選1957–2012》。她表示，辛波絲卡詩作的魅力在於外冷內熱，既節制又熱情，展現對世界及所處時代的思考外，還能有適如其分的幽默與諷刺，「而比起詩作，她的拼貼創作又更是辛辣直接。」

林蔚昀說，拼貼創作是辛波絲卡在共產極權的灰暗年代中，得以呼吸與開玩笑的一種方式，那時信件會被檢查，辛波絲卡反其道而行，從報紙文章剪下官方照片、字句等，直接拼貼創作為有趣的明信片圖樣，變相諷刺政府，「除了寫詩，這也是她反抗當時世界的方式。」

辛波絲卡從未正式發表過拼貼創作，林蔚昀表示，對辛波絲卡而言，拼貼是跟朋友間的小遊戲，在她過世後，人們發現她的拼貼創作與詩文相互對照，格外有意思，慢慢才漸為人知。而《辛波絲卡・拼貼人生》作者米蘭尼，也運用拼貼般的手法，在書中敘說一小段辛波絲卡的人生故事。

不同於傳記類書籍常以傳主兒時為序，米蘭尼從辛波絲卡婚後的故事開始說起，詩文如旁白，呼應辛波絲卡的每刻狀態，並添加虛構角色，讓故事更流暢。

林蔚昀表示，米蘭尼集中心力探究辛波絲卡的思想，連得諾貝爾文學獎這般外界認為的大事，書中也並不特別鋪張強調，如實反映辛波絲卡低調的一面，「作品裁剪本身具有辛波絲卡的風格，以小見大，不將全部細節一一道出，如辛波絲卡的詩一樣，有留白的美學。」