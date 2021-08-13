蕭子墨七夕仍得在工作中度過。（三和娛樂提供）

大鶴（左）和大文和蕭子墨是同學。（摘自臉書）

新生代演員蕭子墨主演過著名舞台劇改編的網劇《不讀書俱樂部》、以及參與《刺殺小說家》、《大鑄劍師》、《再見汪先森》等電影演出，大小螢幕遊走其間，讓戲劇科班出身的他，展現能夠駕馭武打動作、喜劇等元素，甚至在以狗與主人緣分不散的電影《再見汪先森》裡，還有非常溫情的演出，少不了與狗狗在鏡頭前的合作演出。七夕仍得擁抱工作的蕭子墨，也趁機分享跟自己的寵物柴犬太郎的合照「曬恩愛」，笑說「用狗跟單身狗的合照，讓大家會心一笑」。

表演藝術本科出身的蕭子墨，原來同屆的同學，不少也是圈內有名的演員，包括「大鶴」林鶴軒和「大文」郭文頤，不但巧合地是大字頭，也都是摩羯座，因此相當合拍。大文直播時更直接拿出保存的劇本，這是她人生第一次擔綱女主角的演出，蕭子墨飾演他先生，當時同學間甚至還會相約去公園遛狗，情誼延續至今，去年大文擔綱的電影《破處》首映，「老公」蕭子墨也沒忘到場支持。年前蕭子墨主演舞台劇改編的網路喜劇《不讀書俱樂部》，親自一通電話邀到大鶴客串演出，大鶴與大文在直播中閒聊各自近況外，蕭子墨還被4人抖出只有大學同學才知道的小名—「小四」。小四原來出自經典電影《牯嶺街少年殺人事件》裡張震飾演的角色，也是蕭子墨喜愛的電影。大鶴還在直播裡打趣說，叫得出蕭子墨這個小名的都是「骨灰級的粉絲」。