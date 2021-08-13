新竹市關埔國小中年級校舍順利完工，24間全新教室將在新學年正式啟用，迎接350名中年級生。市長林智堅表示，中年級校舍群如一座座起伏小丘陵，3大亮點其一為山稜屋簷，從1樓綿延不絕到3樓頂，讓孩子盡情奔跑。其次是高低起伏的山谷走廊，打破傳統直線、以流線形將蜿蜒的教室串連。最後則是和社區共享的滑板陽台，打開校園與社區的邊界，讓孩子與社區居民共享休憩環境。

關埔國小戶外、室內空間一比一，建築師將校園打造成遊戲場，讓空間變成「一處能隨處奔跑的校園」。林智堅視察時表示，中年級校舍延續低年級校舍理念，設計仿丘陵地形，透過高低起伏的山谷走廊連結流線型教室，走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從1樓奔跑至3樓的山稜屋簷，打破傳統空間限制，讓屋頂變成孩子的活動場域。

教育處表示，此次為中年級打造全新22間一般教室，2間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一。整體校舍則延續一期工程理念，採低密度、開放的群落式建築，黃、綠、黑色為主體設計，讓孩子走出教室、挑戰自己、認識自己。

新竹市府表示，關埔國小是全台少子化浪潮中，少見的新建學校，由田中央建築師事務所設計，3年來5度獲國內外大獎肯定，更拿下國內建築最高榮譽2020台灣建築獎首獎。

目前校舍工程仍持續進行中，原本校園裡單調冷漠的工程圍籬，經家長與師生共創、彩繪成校園風景一部份，林智堅表示，他充分感受到關埔國小師生的想像力與創造力，校園所有地方都是孩子的創意塗鴉空間。