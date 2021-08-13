新人饒舌組合「沒有才能」，將於七夕情人節推出〈直到我遇見ㄌ逆〉，此曲改編自同門學長李友廷廣受好評的歌曲〈直到我遇見了你〉，三人重新編曲。七夕情人節將至，和女友遠距離交往中的裴拓與碩美，因疫情無法相見，目前只打算簡單過節，向女友說聲「情人節快樂！」

單身的若欣則是覺得緣份到了自然會遇見對的人，不求強一定要談戀愛，順其自然就好。裴拓談到當初為何選擇此曲改編時說到：「我們一直想要寫談愛情相關的歌曲，但因為戀愛經驗偏少，再加上三人的愛情觀相差極大，在討論時總是難以找到共鳴，遲遲無法創作。」直到我們看到友廷學長 〈直到我遇見了你〉 MV 時，一致認為溫貞菱超正。

他們特別喜歡她在豆漿店對著薛仕凌唱歌的那段劇情。經過討論決定透過改編的方式，借用一些愛情靈感；裴拓笑說：「有點像是站在巨人的肩膀上看愛情，試著打開粉紅色眼睛的那種感覺。」