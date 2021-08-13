東門城《光之島》環形屏幕投影，預計以動畫方式，呈現最具生命力的動態圖騰，精彩設計的幕後功臣為2021金馬獎視覺統籌設計團隊Bito。Bito創意總監劉耕名分享，投影古蹟迎曦門的最大挑戰之一，是在色彩與層次各不同的屋頂與牆體投影上色，團隊以色彩學調配、試驗建築原底色與投影色，一次次克服難題，找出最佳投影色彩，期待在周日帶來最佳的科技藝術視覺饗宴。

Bito創意總監劉耕名表示，東門城180度環形劇場投影，與現今常見16：9影片規格有極大不同，更挑戰觀眾習慣收視角度，為了狹長廣角螢幕，他們特別在構圖上加入彩蛋，讓不同角度觀眾都有各種驚喜，例如動畫樹林中隱藏台灣獼猴、石虎、帝雉等，或者將棒球從左到右飛出，創造出類3D視覺效果，也結合立體音效打造沉浸式饗宴。

另外，在180度環形劇場置中的東門城，也是投影最大亮點，劉耕名解釋，例如在機車瀑布當中，東門城搖身變成紅綠燈，還有路人穿越其中。在火箭升空時，東門城又變成太空駕駛艙，以東門城延伸出的多視角景觀，創造層出不窮的驚喜。

劉耕名表示，團隊歷時1年進行環繞視覺設計，打造東門圓環燈光秀、燈光設計、音效設計等精彩元素，更以光色彩學，突破東門城古蹟色彩投影困境，以此呈現出最生動投影。

本次投影展演以3大段落呈現，首先是燈光秀，以晶片、數線狀光束帶出新竹科技感。第2段以動畫呈現台灣多元文化及活力，如台啤、滷肉飯等經典小吃動畫、台人搭火車吃便當等景像等。第3段回到現今疫情台灣冷清街景。最後以寫實的3D手法，以光球隱喻希望，火箭裝滿每個人的期待，將突破天際，衝向未來。

文化局指出，本次環形屏幕投影由左腦創意統籌製作，內容策畫則邀請知名策展人李明道、劇場燈光設計師王奕盛、金馬編劇楊順清、科技藝術家黃心健參與內容籌備，再由赤兔影像和Bito操刀影像製作與大型光雕投影。