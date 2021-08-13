新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會近日到通報，有民眾發現中華路與香北一路交叉口水溝有隻重傷的黑狗，除了嘴巴被綑綁之外，全身毛皮被刮掉大半，露出血淋淋的傷口，協會理事長邵柏森痛批下手的人非常殘忍惡劣，推測刮掉毛皮是屠宰前置作業，幸虧黑狗逃脫後被民眾發現。邵伯森希望民眾一起密切注意可疑人士，同時他也通報新竹市動物保護及防疫所，希望揪出虐狗者。

協會收到民眾通報，稱在香山發現一隻嘴巴被綑綁、全身毛皮被刮掉、身上都是血的重傷黑狗，在水溝內奄奄一息。協會立刻派員前往救援，眼看重傷的黑狗傷口怵目驚心，在救援過程中痛得發抖，讓邵柏森表示看了十分心痛，不明白為何要有人對黑狗做出如此殘忍惡劣的行為。

邵柏森指出，該隻黑狗嘴巴遭狠狠綑綁，明顯不想要讓黑狗存活，全身毛皮像是被人要燙掉刮除的手法，是標準屠宰的前置作業，邵柏森推測若非準備宰殺，就是惡意虐待，幸虧黑狗即時逃脫，但不明原因況掉落至水溝內，被熱心民眾發現，才通報救援。

該隻黑狗已送往醫院治療，全案同時通報給動物防疫所，將會做進一步的調查。邵柏森更自掏腰包提供獎金懸賞，希望抓出虐狗惡徒，目前已也有不少民眾提供相關線索。他表示，虐殺動物是違法的行為，請勿以身試法。