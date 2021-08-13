百年老店為庶民生活歷史，象徵一個地方的歷史興衰，經濟部每年也會舉辦優良老店評選，但競爭之下總有遺珠，未免排他式認證不利老店再生，行政院政務顧問鄭宏輝著手推動老店認證制度，要讓老店行銷不只是業者本身的工作，政府更應該扮演近代與當代的橋樑，透過推動老店認證制度，協助老店活化，兼顧文化與觀光的寶貴資產。

經濟部與中華民國商業總會，每年皆辦理優良老店評選，但每年僅頒發約12家老店，評選過程需要老店互相競爭獲得認證。鄭宏輝認為，老店間認證競爭的評選方式，會將部分老店排除於認證之外，缺乏整體式的文化聚落思考，將不利於老店再生，使得老店觀光鏈難以形成。

為了避免排他式的老店認證，鄭宏輝提出建立老店認證機制，讓認證更多元，像是經營30年、一甲子等老店，特別是百年老店，都能獲得認可，梳理歷史並建立文化聚落，將所有具備文化價值以及傳統技藝的老店，透過廣泛認證串起老店網絡，建立老店為核心的觀光地圖。

鄭宏輝也持續走訪新竹百年老店，表示老店是帶有文化價值的觀光資產，百年老店象徵城市歷史的深度，有助於了解地方的經濟史與生活史。鄭宏輝指出，越在地越國際，老店認證為每座城市帶來豐富的文化觀光價值，是需要保存的城市軟實力。