衛福部長陳時中昨天一句「3+11沒有影響社區，不是破口」，引發輿論譁然，陳時中今天(13日)在疫情記者會上繼續澄清，拿出圖卡拼命解釋10分鐘，但網友仍不領情，更有人嗆講了那麼久，直接說「時空背景不同」不就好了。

一句3+11不是防疫破口，陳時中慘遭公幹，但他不氣餒，在記者會解釋長達10分鐘，更拿出4張圖卡，證明自己論調，強調經過三個多月調查，華航諾富特是群聚事件，沒有影響社區。

對此就有綠粉在PTT上PO文，嗆「陳時中直接打臉酸民說3+11跟諾富特是破口」，連柯文哲都沒再提了，有點思考力就知道3+11根本不是問題，要求別再跳針3+11破口說。

不少鄉民也反駁痛罵：「宣布自己負責就是全部卸責」、「講那麼多，直接說時空背景不同就好啦」、「原來真的有蟲洞」、「萬華是會突然長出跟諾富特相同序列的英國變異株哦？」、「不是破口，那就把會議紀錄拿出來啊」、「部長之前還說過疫苗很充足呢」、「5月說基因序列相同，很大可能性有關，現在說沒證據有連結」、「所以破口到底是拿，萬華土里長出英國變異株？」