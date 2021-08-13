行政院為振興國內經濟，預計將推出5倍券，新竹市也將配合中央政策，加碼、放大5倍券提供更多優惠，預計與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車。市長林智堅說，希望在5倍券發放後至年底期間，帶起來新竹消費就是流行的熱潮。

疫情導致許多行業低迷，行政院在此時推出五5倍券，預期為國內創造消費流行、振興經濟，對於受疫情影響的百工百業很有幫助，市府也藉此與商家合作、推出優惠，來擴大竹市刺激消費，達到振興經濟的效果。

林智堅指出，目前規畫串聯市內知名業者，包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，搭配5倍券的振興活動，民眾只要指定商圈或店家消費，能享超值優惠，還有就有機會抽汽車、gogoro、iPhone等大獎，獎品總價值逾百萬元。

針對外縣市遊客，市府也有體貼民眾住宿需求，將與在地旅宿業者合作，只要住宿就加碼贈在地消費優惠券，選購新竹伴手禮將有優惠或實體店家現金抵用，讓旅客有吃有玩，一次滿足各種旅遊需求，盼吸引更多外縣市民眾來訪。

近幾年市府優化許多景點，讓原有景點改頭換面、增添新魅力，像是市立動物園、南寮漁港、賞蟹步道等景點都相當受歡迎。林智堅說，若疫情狀況穩定，10月預計舉辦新竹光臨藝術節系列活動、香山溼地藝術季等活動，將與5倍券相關優惠連結，讓來新竹玩這件事變得更誘人、更有趣。