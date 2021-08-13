迎來日本出道10周年的韓國男團「SHINee」，以最新日本原創EP《SUPERSTAR》再創日本公信榜專輯週榜及Billboard JAPAN專輯週銷售榜冠軍。同名主打歌〈SUPERSTAR〉一曲不僅是詠唱身為SUPER STAR的SHINee自己而已，同時也是他們為歌迷而演唱的應援歌，傳達著「你就是主角，要相信自己，為自己而活」的訊息。

在MV中，展現出ON和OFF一面的SHINee，在盛大記者會上成為鎂光燈追逐焦點的他們，回到家中也只是普通的年輕人，珉豪踢著足球、KEY在衣櫥前挑選衣服，他們在人前人後都活得精彩自在，就如同歌詞描述的一般，因為他們相信自己、努力實現自己，才能成為SHINee這樣的超級巨星。此外，他們也鮮活地展現出私底下在家裡沙發上互扔抱枕玩鬧的宿舍生活，證明彼此之間的好情誼。從出道初期當時團員們就開始一起同住，在泰民還是中學生時，KEY還會為他做便當，幫他燙制服，代替家長來照顧他，雖然現在宿舍只剩溫流1人，其他的團員都搬出去自己住，但一起度過青春年少的他們，彼此多年來的感情也早已昇華如家人一般。

今年SHINee睽違2年半重啟團體活動，在韓國推出《Don’t Call Me》拿下音樂節目6冠，這張《SUPERSTAR》新作也收錄了〈Don’t Call Me〉的日文版及韓文歌曲〈Atlantis〉。雖然睽違3年才推出此作，但隨著老么泰民於5月31日入伍，SHINee再度進入休止期，只以這張作品讓粉絲們擁有短暫的甜蜜。目前溫流甫結束音樂劇演出，KEY活躍於綜藝界，珉豪則專注於戲劇，直到泰民明年11月底退役前，各自在不同領域守護著SHINee，《SUPERSTAR》台壓盤今（13日）正式發行。