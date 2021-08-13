國內本土疫情趨緩，三級警戒降至二級，餐廳也開放內用；行政院則推出紓困4.0，不過有的年輕人卻因不符合條件領不到。台北市議員徐巧芯表示，年輕人原本是最支持總統蔡英文的，但如今30到39歲的7年級生對她最不滿，前民進黨立委郭正亮接著指出，7年級生沒有條件申請紓困，疫苗也等不到，更找不到工作，他們對民進黨已經失望，有些人就跑到民眾黨去了。

徐巧芯13日在政論節目《新聞大白話》中表示，年輕人原本在蔡英文選舉時是最支持她的，如今30到39歲的7年級生對她最不滿，因為施打疫苗是按年齡從上往下打，而BNT疫苗來了，按年齡則是從下往上打，被夾在中間的是這群30到39歲的人，除非有特殊身分，否則施打疫苗根本是遙遙無期。

徐巧芯指出，30到39歲就是太陽花世代，從太陽花時期就非常支持蔡英文和民進黨。他們該和民進黨反的，都一起反了，但教召優先找的卻是7年級生。2020年總統大選。他們再支持蔡英文，結果與健康有關的，施打疫苗卻被排在最後面。這群人當然覺得政府對他們不公平，而這群人針對蔡總統的支持度，看得出來下滑很多。

郭正亮則表示，這現象真的蠻明顯，這群7年級生，除了沒有條件可以申請紓困，然後也等不到疫苗，畢業後，工作也不好找。他們確實看到一些人就跑到民眾黨去了。因為對民進黨失望，疫苗打不到、紓困也沒有條件申請，生活確實變辛苦了。有些人剛好在這兩年畢業，又是最難找工作的時候。而30到40歲這一群人，有組小家庭的，也是最辛苦的。可能還有小孩，支出比較大，所以動輒得咎。