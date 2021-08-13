有最美博士之稱的許藍方，近日深陷與已婚醫生學長的不倫戀風暴，人妻正宮透過律師聲明強調有老公與許藍方的外遇鐵證，「許小姐與我先生之間對話相關的證據內容、私密照片皆非常完整。」引發喧然大波。目前許藍方已暫時停工，謝絕外界一切紛擾，但網路上卻在此時瘋傳一張號稱是最美博士的私密照，引發PTT網友熱議。

許藍方近日3度發出聲明駁斥不倫戀，更PO出與醫師人夫的對話，透露是自己單方面被騷擾，同時她被發現包括YouTube頻道更新與節目錄影工作全部停擺，疑似為了避風頭，暫時停止工作。

豈料許藍方衰運不斷，今日又有網友在PTT發文問卦，直言在LINE群組看到有人分享「最美博士」私密照，讓他看完也想吃香腸了，不知道是真是假？甚至還有人表示，從朋友那收到一張很像博士、上半身穿內衣的側躺照片，各種傳聞滿天飛。

網路傳聞不斷。(翻攝PTT)

該篇文章也釣出不少看過照片的老司機網友留言吐槽「假的啦長得又不像」、「最好是啦，這種東西怎麼可能流出」、「誰流出誰官司就輸定了，通姦只是民事，流出這個是刑事罪」。更有專業網友留言打臉這張號稱最美博士的私密照根本就是假的，稱今年3月多就人有把全套無碼套圖發在論壇上，但女主角似乎是香港人，「所以根本不是本人，不用特地神了啦」。

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