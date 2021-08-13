中信兄弟周三與統一獅在台南鏖戰12局，最終2隊握手言和，其中兄弟隊長王威晨在第12局上演一次精彩美技，13日賽前回憶這次守備他笑著說：「運氣成分居多，但速度展現的不錯。」

11日的比賽，兄弟在8局上先馳得點，但獅隊在下半局立刻還以顏色，之後2隊都無法再越雷池一步，12局下1出局，蔡齊哲讓林子豪敲出三壘界外飛球，王威晨往後拔腿直追，用精彩美技接殺。

談到這次的守備，王威晨表示，因為台南球場界外區範圍較大，自己過去也有好幾次在這球場界外區接球的經驗，「追到一半覺得有機會，就更不想放棄，只能說運氣真的滿好的。」

當天新秀宋晟睿在外也展現快腿，身為學長的王威晨也不想輸人，他笑說：「他那球也跑很遠，我也想做到讓別人覺得我好像很快。」

除了關鍵時刻貢獻精彩守備，王威晨在打擊部分也有發揮，在爭冠關鍵時刻繳出單場4安「猛打賞」，他說：「雖然身為隊長，但不需要特別帶領團隊，大家都是為了共同目標在努力。」