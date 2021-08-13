今（13）日上午一行6人至新北市瑞芳區劍龍嶺爬山，中午11時許，其中1名36歲男子不慎跌落2公尺深山溝，因手臂骨折無法自行攀爬上登山道，同行友人遂向新北市消防局報案求援。

新北市消防局第六大隊獲報後，隨即派遣救難人員前往，於下午1時許抵達現場，救難人員爬下山溝後見傷者意識清醒，左手骨折，包紮固定後吊掛回登山道，將傷者上擔架後合力抬下山。

下午5時30分護送傷者下山後，隨即將傷者送往基隆長庚醫院醫治。