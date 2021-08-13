瑞芳登山客跌落2公尺深山溝 救難人員合力抬下山送醫 19:452021/08/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救難人員徒步將傷者抬下山送醫。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（13）日上午一行6人至新北市瑞芳區劍龍嶺爬山，中午11時許，其中1名36歲男子不慎跌落2公尺深山溝，因手臂骨折無法自行攀爬上登山道，同行友人遂向新北市消防局報案求援。 新北市消防局第六大隊獲報後，隨即派遣救難人員前往，於下午1時許抵達現場，救難人員爬下山溝後見傷者意識清醒，左手骨折，包紮固定後吊掛回登山道，將傷者上擔架後合力抬下山。 下午5時30分護送傷者下山後，隨即將傷者送往基隆長庚醫院醫治。 三峽民宅凌晨惡火 濃煙阻逃生一家6口與外傭3死4重傷 翻轉雙溪牡丹老街 閒置空間化身社區小客廳 #傷者 #救難人員 #山溝 #新北市消防局 #劍龍嶺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靈堂電線走火 三峽一家3死4重傷 04:102021/08/12 社會新聞 成大碩士男遺體找到了 為撿手機失足墜曾文水庫 14:452021/08/12 社會 30節新型快艇進駐 金門海巡隊添生力軍 14:522021/08/12 政治 三峽民宅惡火 侯友宜急赴雙和醫院悼念3罹難者 07:352021/08/11 社會 台中馬路突現大坑洞轎車倒栽蔥 盧秀燕探視受傷駕駛 18:402021/08/11 政治 中市98條狹窄巷道兩樣情 議員質疑：難道拓寬巷道要政治解決？ 18:062021/08/13 政治 桃源區女代表落泥流抱鋼樑失蹤 里長自責：只抓到她衣服 22:222021/08/11 社會 成大研究生墜曾文水庫失蹤 今出動水上摩托車擴大搜救 11:212021/08/12 社會 電話中哀嚎一聲斷訊 警獲報救援獨居婦 10:102021/08/12 社會 三峽3死火警 鄰居曝：連響巨大爆炸聲後見到火光 10:582021/08/11 社會 電線老舊走火＋木材隔間 不定時炸彈 04:102021/08/12 社會新聞 社會熱門新聞 不滿牛排館排油煙 父子三人揪眾暴打店員遭重判10月徒刑 - 社會 陸軍十軍團連長競走體測突昏倒 送醫宣告不治 - 社會 她使出「八卦陣」封印老菸槍爸爸 網驚嘆：這道行太深 - 社會 倉庫傳來呻吟聲 男大生撞見大哥、二嫂猶豫：該跟二哥說嗎 - 社會 老法醫手摸大體下秒入嘴舔 禮儀師曝怪談：曾被屍水噴臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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