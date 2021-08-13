溪洲聚落位於新北市新店區的行水區內，屢遭水患侵襲，新北市政府為確保聚落族人居住安全並改善生活品質，以就地居住，在保存原住民族文化特色前提下，推出全國首創－新北「333自力造屋」方案，由族人作主，參與設計，藉由政府、聚落及學界三方合作，規劃成為全國「都會區原住民示範聚落」。
雖然在家屋興建過程中，族人面臨家屋資金短缺，以及家屋工程因施工廠商因素一度停擺等困境，不過，在新北市政府團隊全力協助及族人堅持努力下一一克服，讓期盼有合法及安全居所的溪洲聚落族人終於在今年6月底完成順利搬遷。侯友宜市長更在8月1日原住民族日前一天，除了到烏來區參與原鄉部落美學「烏來織藝廣場」的落成啟用及關心防疫工作之外，會後也特別前往新店區溪州聚落關懷都會區族人的居住及生活情形。
侯友宜表示，市府對河濱聚落安遷是建立一個新的居住照顧模式，在尊重部落達成共識後，以「333模式」，由政府投入公共建設，以專案貸款方式協助族人取得興建家屋資金，再由原住民族人以自立自強的方式「自力造屋」。在籌辦興建過程中，除了市府高達11個局處以上的人力及資源外，感謝中央原民會對公共設施工程部分經費支持，還有內政部、財政部、國產署、水利署、台灣電力公司、自來水公司等，甚至本市市議會在預算及法令上的支持，更多來自民間社會組織、公益團體等眾多的公私部門全力協助下，突破法令及縱橫跨際協調與溝通，歷經多年，才得以在今年6月底前順利完成34戶的安遷。
溪州聚落家屋整體風格，非常具有原鄉阿美族部落的樣貌。目前還有少數圍籬未拆除，是預備要連接聚會所建築與部分住戶一樓外牆的整體設計，新北原民局已連繫邀請阿美族的國際藝術家優席夫擔任設計工作，融入阿美族的部落美學，再次結合族人合作精神，共同打造溪洲聚落的部落美學面貌，預計今年底前完成共識。
溪洲聚落發展協會理事長張祖淼及黃日華頭目，看到侯友宜再度前來關心時，內心非常激動，一直謝謝侯友宜帶領的市府團隊，感謝新北市府團隊多年的陪伴與大力幫忙，從一開始的家屋設計籌劃、資金籌措、家屋工程興建等過程中，面對困難、一起解決困難，經由不斷的溝通、應變、調整、合作協力，終於讓溪洲聚落園區的家屋工程得以在6月順利完工、入住，過程中的辛酸、感動，不言而喻。黃頭目一看到侯友宜，馬上就說，「市長，真的謝謝你，非常謝謝你。這次的煙花颱風警報，我們不用被撤離安置到活動中心了…終於不用到活動中心吃泡麵了」，黃頭目哽咽地感謝。侯友宜也特別感謝黃頭目及聚落全體族人，對家屋整體興建過程的體諒，還有族人自動自發協助拆除舊聚落，讓市府後續水利堤防工程，及家屋二期景觀工程，可加速推進。過往颱風來臨時，溪洲聚落族人需要緊急疏散至避難所，搬離家園對聚落族人來說是相當沉重的記憶，而回想在收拾家當準備搬遷到新家屋的過程中，感受到是與以往截然不同的安全感，因為族人體認到經過這次搬遷，往後不必再擔憂溪水暴漲淹沒房屋聚落。族人已做好準備，要在新家園繼續傳習部落文化。
原民局局長羅美菁表示，舊聚落拆除是安居的重要里程碑，新家屋的入住，更是聚落族人樂業及深耕阿美族文化的新起點。完成家屋等硬體工程後，將持續協助聚落厚實文化軟實力，包括落實在地族人照護在地長輩，完善社會照護系統，將善用新建完成的聚會所空間，協助族人爭取中央款項設置文化健康站，讓長輩能就近受到更好照顧，及開設部落大學課程，傳續原住民族語言及文化。
此外，市府已爭取獲得中央原民會補助「溪洲園區第2期公共基礎設施工程及景觀工程計畫」，未來將規劃建置部落廣場、飲食販賣區、農作區、傳統家屋展示區等，並樂見以原住民族文化為主體的生活型態與聚落營造，讓社會大眾認識原民族文化及兼具文化經濟的發展潛力，成為全國都會型原住民聚落典範。
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