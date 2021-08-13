新北市長侯友宜前往新店區溪州聚落關懷都會區族人的居住及生活情形。（原民局提供）

溪洲聚落位於新北市新店區的行水區內，屢遭水患侵襲，新北市政府為確保聚落族人居住安全並改善生活品質，以就地居住，在保存原住民族文化特色前提下，推出全國首創－新北「333自力造屋」方案，由族人作主，參與設計，藉由政府、聚落及學界三方合作，規劃成為全國「都會區原住民示範聚落」。

雖然在家屋興建過程中，族人面臨家屋資金短缺，以及家屋工程因施工廠商因素一度停擺等困境，不過，在新北市政府團隊全力協助及族人堅持努力下一一克服，讓期盼有合法及安全居所的溪洲聚落族人終於在今年6月底完成順利搬遷。侯友宜市長更在8月1日原住民族日前一天，除了到烏來區參與原鄉部落美學「烏來織藝廣場」的落成啟用及關心防疫工作之外，會後也特別前往新店區溪州聚落關懷都會區族人的居住及生活情形。

侯友宜表示，市府對河濱聚落安遷是建立一個新的居住照顧模式，在尊重部落達成共識後，以「333模式」，由政府投入公共建設，以專案貸款方式協助族人取得興建家屋資金，再由原住民族人以自立自強的方式「自力造屋」。在籌辦興建過程中，除了市府高達11個局處以上的人力及資源外，感謝中央原民會對公共設施工程部分經費支持，還有內政部、財政部、國產署、水利署、台灣電力公司、自來水公司等，甚至本市市議會在預算及法令上的支持，更多來自民間社會組織、公益團體等眾多的公私部門全力協助下，突破法令及縱橫跨際協調與溝通，歷經多年，才得以在今年6月底前順利完成34戶的安遷。

溪州聚落家屋整體風格，非常具有原鄉阿美族部落的樣貌。目前還有少數圍籬未拆除，是預備要連接聚會所建築與部分住戶一樓外牆的整體設計，新北原民局已連繫邀請阿美族的國際藝術家優席夫擔任設計工作，融入阿美族的部落美學，再次結合族人合作精神，共同打造溪洲聚落的部落美學面貌，預計今年底前完成共識。

溪洲聚落發展協會理事長張祖淼及黃日華頭目，看到侯友宜再度前來關心時，內心非常激動，一直謝謝侯友宜帶領的市府團隊，感謝新北市府團隊多年的陪伴與大力幫忙，從一開始的家屋設計籌劃、資金籌措、家屋工程興建等過程中，面對困難、一起解決困難，經由不斷的溝通、應變、調整、合作協力，終於讓溪洲聚落園區的家屋工程得以在6月順利完工、入住，過程中的辛酸、感動，不言而喻。黃頭目一看到侯友宜，馬上就說，「市長，真的謝謝你，非常謝謝你。這次的煙花颱風警報，我們不用被撤離安置到活動中心了…終於不用到活動中心吃泡麵了」，黃頭目哽咽地感謝。侯友宜也特別感謝黃頭目及聚落全體族人，對家屋整體興建過程的體諒，還有族人自動自發協助拆除舊聚落，讓市府後續水利堤防工程，及家屋二期景觀工程，可加速推進。過往颱風來臨時，溪洲聚落族人需要緊急疏散至避難所，搬離家園對聚落族人來說是相當沉重的記憶，而回想在收拾家當準備搬遷到新家屋的過程中，感受到是與以往截然不同的安全感，因為族人體認到經過這次搬遷，往後不必再擔憂溪水暴漲淹沒房屋聚落。族人已做好準備，要在新家園繼續傳習部落文化。

原民局局長羅美菁表示，舊聚落拆除是安居的重要里程碑，新家屋的入住，更是聚落族人樂業及深耕阿美族文化的新起點。完成家屋等硬體工程後，將持續協助聚落厚實文化軟實力，包括落實在地族人照護在地長輩，完善社會照護系統，將善用新建完成的聚會所空間，協助族人爭取中央款項設置文化健康站，讓長輩能就近受到更好照顧，及開設部落大學課程，傳續原住民族語言及文化。

此外，市府已爭取獲得中央原民會補助「溪洲園區第2期公共基礎設施工程及景觀工程計畫」，未來將規劃建置部落廣場、飲食販賣區、農作區、傳統家屋展示區等，並樂見以原住民族文化為主體的生活型態與聚落營造，讓社會大眾認識原民族文化及兼具文化經濟的發展潛力，成為全國都會型原住民聚落典範。