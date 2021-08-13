民進黨台中市議員13日為消防員請命，依審計報告，台中去年共編列1億2622萬在充實及汰換消防車輛與裝備器材，執行數只2988萬元，連1／4都不到，「救命器」1434件有1367件逾耐用年限，高達95.33％過期，遭審計處糾正，消防局卻回復即使逾耐用年限，只要妥為檢修仍可使用，議員痛批，令人傻眼，難道是要基層消防員賭命嗎？

議員指出，審計報告台中市消防裝備超過一半逾耐用年限，「救命器」1434件有1367件逾耐用年限，高達95.33％過期；消防衣2879件有1611件逾耐用年限，55.96％過期；面罩1395件有917件逾耐用年限，65.73％過期；氣瓶1137件有646件逾耐用年限，56.82％過期；熱顯像儀67件有51件逾耐用年限，76.12％過期。

市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞與謝明源表示，消防員救災救護必需有足夠的人力及消防裝備，近五年已有11位消防員因公殉職，消防局應加快充實人力及裝備，避免危及消防員的生命安全，依消防署目標，各縣市消防人力服務人口比，應在1：1300以下，台中市達1：1682，人力負擔六都第三高。

「台中市政府有挺我們的消防員嗎？」陳淑華質疑，消防員在火場搶救，消防局太離譜，難道拿過期的消防裝備給消防弟兄用嗎？

陳淑華說，去年共編列1億2622萬在充實及汰換消防車輛與裝備器材，執行數2988萬元，許多攸關生命安全的消防設備，如救命器、面罩等逾耐用年限比例太高，遭審計處糾正。

議員氣憤表示，火場狀況無法控制、無法預期，消防弟兄都要拿逾耐用年限的器具衝進火場救火嗎？這些保護消防弟兄性命的消防衣、面罩堪用嗎？救命器過期萬一失效，就會危害消防弟兄的性命。

消防局長曾進財說，台中市消防人員數與服務人口數比例為1：1665，尚未達中央標準1：1300 ，市長盧秀燕重視消防人力問題，要求擴增消防局編制員額數自1811人至1991人。

市府規畫每名外勤消防員每3年配發1套消防衣，6年為1期汰換，每人配有2套消防衣為目標，1套第一線救災使用，另1套為備品供替換使用，每年新購汰換套數約為外勤人員人數1／3，為目前國內各縣市撥補汰換速度最快。

曾進財指出，目前外勤人員1500名，今年計採購505套，承商履約交貨，正送交第三公正單位抽驗，待抽驗符合規範完成驗收後就會儘速配發；此外，各外勤單位配置消防衣專用清洗及風乾設備，依美國消防安全協會制定規範清潔保養。

消防局依國有公用財產管理手冊，行政院財物標準各類財產的最低使用年限，非各式搶救裝備器材耐用年限，容易造成混淆，各機關應視其實際使用情形及性能決定應否報廢。

此外，消防局各式搶救器材也有維護檢測機制，消防局每年編列200萬元預算實施空氣呼吸器組全面檢測及30萬元預算實施空氣呼吸氣瓶水壓測試，無法維修即列入汰換，確保救災人員安全並符合國際使用規範。

消防局強調，氣體探測器及輻射偵檢器每年均送交專業機構做校正檢驗，確保檢測機能正常，符合救災人員使用需求，市府也逐年爭取經費，積極辦理各式救災裝備器材採購汰換，強化消防救災能量，保障消防同仁救災安全。