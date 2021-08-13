長榮大學今天慶祝通過AACSB國際認證。(曹婷婷攝)

力拚接軌國際化，長榮大學管理學院通過「AACSB國際商管學院促進協會」認證，躋身全球前6％卓越商管學院之列，同時也是台灣第27所通過認證的學校，而且只花不到5年時間取得，是國內同期加入會員的學校最快通過者。

長榮大學表示，通過「AACSB國際商管學院促進協會」認證，這代表管理學院在策略發展、財務治理、師資結構、教學與學生學習成效、研究產出、國際化與社會影響力等各方面受到國際肯定，尤其，具備世界級商管學院的水準，有能力培育國際商管人才，此外，通過認證將可免中華民國教育部大學系所評鑑。

AACSB是1916年美國哈佛、耶魯等16所知名大學創建、宗旨推動管理教育品質認證。認證院校學分可通行全球，是世界三大商學院認證機構之一。AACSB成立超過百年，是全球具影響力商管學院評鑑機構之一，也是最大商管教育聯盟，推廣高品質商管教育遍及全球，全球共901校通過認證。

長榮管理學院2016年加入會員、成立辦公室推動認證。2021年3月底進行AACSB認證訪視，4月29日通過認證。管理學院院長林傑毓表示，管理學院將藉著AACSB認證，積極推動雙聯學制、學術交流與交換生等國際合作，拓展學生國際視野。尤其，台灣少子化，未來如何吸引國外學生相形重要，這項認證將有實質助益。