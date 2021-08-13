行政院規劃將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌今下午召集相關部會首長開會討論，對於近期民進黨立委建議，政府應讓全民免費領取五倍券，不用再花一千元兌換五倍券，蘇貞昌今在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換五倍券方向審慎規劃。

行政院發言人羅秉成指出，經各部會盤整後，除去年不用負擔一千元的中低收入家庭等八大類弱勢族群外，若再加上今年紓困4.0領取政府現金紓困的民眾（包括農、漁民、受疫情影響生計的計程車司機、領隊導遊、自營工作者、無保勞工、攤商小販、申辦勞工紓困貸款之民眾、強制停業勞工、無薪假勞工與失業勞工等丶領有家庭照顧防疫補貼的0-12歲嬰幼兒及兒童家庭、國高中身心障礙學生家庭、部分工時勞工等），以及其他受疫情影響工作的族群（例如領取尋職津貼的應屆畢業生等），總計可擴大不須負擔一千元之民眾將超過一千萬人，已近台灣人口的半數。

羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇貞昌認為，若五倍劵有一半國人免付一千元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放一千元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

蘇貞昌表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43％，上半年經濟成長率為8.34％，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88％，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇貞昌認為此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。