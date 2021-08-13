土屋太鳳（右）在《變調的灰姑娘》中搭檔田中圭。（CATCHPLAY提供）

日本女星土屋太鳳去年因在Netflix漫改日劇《今際之國的闖關者》中，飾演體能樣樣行的女主角「宇佐木柚葉」紅遍全球，這次她將挑戰形象最大反差，在《變調的灰姑娘》中飾演黑化詭譎人妻，除了搭檔日劇一哥田中圭之外，還找來了坐擁60萬粉絲的日本超人氣時尚潮童COCO參與演出。導演渡部亮平透過演員精彩的演繹，上演震驚社會、顛覆三觀的崩壞童話，大膽詮釋扭曲又變調的愛。看似如灰姑娘童話般的幸福故事，究竟是「幸福」還是「不幸」。

《變調的灰姑娘》由新銳導演渡部亮平執導，改編自日本蔦屋書店2016原創故事大賽得獎作品，並且親自擔任編劇並搬上大銀幕。描述小春（土屋太鳳 飾）是一個在市政府工作的普通職員，她在一夜之間經歷了接二連三的不幸，祖父病倒被送進醫院，父親因醉酒駕駛被捕，自己的家竟起火，之後更發現自己的戀人和同事有外遇。面對這樣的打撃，某天她遇上了一位育有一女的完美男士大悟(田中圭 飾)後，生活開始有了轉變。然而看似幸福的背後，卻有著難以預料的可怕事情即將發生。

形象甜美清新的土屋太鳳受訪時坦言：「第一次看到劇本時，認為這個角色與我的個性相當不同，內心感到十分困惑，我真的可以嗎？」導演渡部亮平苦笑說：「這個角色的選角一開始就是鎖定土屋太鳳，但我被拒絕了3次，第4次她才有感覺，終於點頭！」土屋太鳳也分享：「第4次與導演見面讀劇本時，彷彿看到小春（片中角色名）栩栩如生地在我面前哭泣，便興奮地答應導演，也非常期待自己在這部電影中突破形象演出的挑戰。」電影27日在台上映。