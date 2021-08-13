錢薇娟率、小春、王家梁、廖允杰、吳心緹和趙逸嵐參加復播線上記者會。（三立提供）

錢薇娟表態希望擔任第3季領隊。（三立提供）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會2》節目內容於日前錄製完畢，最新1集將在本周日(15日)晚8點於台視頻道播出。今(13日)錢薇娟、小春、王家梁、廖允杰、吳心緹和趙逸嵐（小8）於線上直播，藍隊領隊錢薇娟表示本來滿擔心恢復錄影後隊員們的身體狀況，但之前經過2、3個月的操練，回到場上很快找到熟悉的感覺，發現自己的擔心多慮了。

錢薇娟被問到是否願意擔任第3季領隊，她表示：「如果有第3季一定要找我啊！」並放話要打爆紅隊拿下冠軍，直接挑明打爆紅隊領隊江宏傑，笑說：「我從猜拳開始就要打爆他，絕對有信心。」

錢薇娟透露曾經擔任過節目大來賓的郭婞淳不僅舉重表現優異，籃球也打得出色，錢薇娟歡迎她來節目中一起玩樂，另還爆料王齊麟非常想來參加節目，而非擔任大來賓，並開玩笑稱可惜要等他「退休」後才有機會，笑說他才剛得金牌，要等到《全明星運動會》第10季才有可能來吧。

節目錄製期間洽遇疫情，小春被問到第3季是否推薦頑童MJ116的其他成員參加，他開玩笑說：「第3季也還是我喔！」完全不給瘦子或大淵機會，但他反而推薦大支參賽，表示大支曾是準柔道國手，平常就有運動習慣，也會打籃球與棒球是最適合人選，錢薇娟開玩笑說：「那大支可以一邊比賽一邊饒舌嗎？」