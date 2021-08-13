1名網友日前回家發現，家中的煙灰缸與香菸被女兒貼滿了「封條」，該封條不但畫滿符咒，還寫上大大「封印」2字，原來就是女兒為了勸他戒菸，所施展的「封印法術」，讓他笑說「我買文具給你，不是讓你對付我的」；其他網友也說「女兒道行比你深」、「要珍惜有這樣的女兒」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前離開家中載女兒去安親班，回到家後想說要抽根菸，沒想到竟發現客廳桌上的菸灰缸全被封上了「封條」，照片中的每個菸灰缸被貼上4條封條，封條上還有貌似符咒的符號與與「封印」2字，4條封條形成1個「米」字，讓原PO哭笑不得。

1名網友日前回家發現，家中的煙灰缸與香菸被女兒貼滿了「封條」，該封條不但畫滿符咒，還寫上大大「封印」2字，原來就是女兒為了勸他戒菸。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，除了菸灰缸被封住，旁邊的香菸盒與打火機也都被貼上封條貼紙，香菸盒的開口被貼住無法打開，打火機則是點火處遭貼住；他PO文笑說「你不知道爸爸學過道法嗎？」「我是買給你當文具用的，不是買來給你對付我的」，爆笑內容引發關注。

其他網友留言說，「女兒這樣貼沒事，我就乖乖認命戒菸，兒子貼我還不吊起來揍」、「要珍惜有這樣的女兒，她很愛你，希望你能健健康康」、「你女兒道行比你深，這無解」、「大膽刁民，為何吸煙，你的健康，全家擔憂」、「幫爸爸除掉不好的東西」、「讓她見識一下什麼叫『道高一尺魔高一丈』，把她的零食全部封印吧」。