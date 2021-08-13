由於全球貿易需求大增，航運市場景氣熱絡，過量的貨物造成缺櫃、塞港情形不斷上演，推升航運費率居高不下，讓許多航運商的營收出現爆炸性成長，德國航商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）今年上半年的獲利高達27億歐元（約新台幣882億）比去年同期成長51%，同時也超越過去十年總和的9.77億元（約新台幣319億）。

金融時報報導，新冠肺炎疫情改變航運業的運作模式，勞動力短缺與大量的船隻讓整個供應鏈陷入緊繃，加上新造船成本高且耗時，導致航商在船舶調度上捉襟見肘，且港口、碼頭等基礎設施老舊拖累運作效率，形成惡性循環，航運產業鏈困境難解。

報導指出，受惠於航運出現難得一遇的高漲行情，多家航商的獲利都呈現翻倍成長，赫伯羅特近日公布上半年財務報告，整體營收達到88億歐元（約新台幣2876億），獲利則來到27億歐元，超越過去10年總和的9.77億歐元。

對此，赫伯羅特執行長Rolf Habben Jansen表示，今年上半年有非常好的營運表現，主要是我們從航運費率上漲中獲利。數據顯示，2021年上半年的平均運價達每TEU達1612美元（約新台幣4.5萬），比去年同期的1104美元（約新台幣3萬）上漲46%。

Rolf Habben Jansen也看好下半年營收持續成長，「我們認為市場需求短時間內不會緩解，但運能還是相當短缺，因此仍會持續一段時間，可能要等到明年第一季才會有所趨緩，基於此原因，我們對下半年的獲利很有信心。