求學時期，不管是在哪個階段，學校都會設立「全勤獎」來鼓勵到畢業前都沒有請假紀錄的學生。但網友納悶，全勤獎的設立，不就等同變相鼓勵生病的學生，就算抱重感冒也要到學校上課，無法理解全勤獎意義。對此，網友熱議指出，「這時期」能夠全勤才叫厲害。

原PO在PTT《WomenTalk》版上發文表示，全勤獎條件是，必須在學3年或6年間沒任何突發狀況、生病需要請假，是少數人才會有的經歷，一直不懂全勤獎的意義。「換句話說，全勤獎不就是鼓勵必須請假的學生還來上課嗎？」

原PO分享，曾看過國小同學為了領全勤獎，重感冒還到校上課，甚至對方父母也鼓勵她的作法。原PO無法理解同學為何不請假，就為了全勤獎。他納悶，「學生全勤獎的意義是？」

網友納悶，全勤獎的設立，不就等同變相鼓勵生病的學生，就算抱重感冒也要到學校上課。（資料照／新店警分局提供）

貼文曝光後，全勤獎也引起網上正反熱議，網友就指出，「沒意義」、「奴性從小培養」、「全勤算是強迫症的一種吧？」、「優秀奴隸證明」、「就像遊戲解成就一樣吧」、「全勤很厲害，但生病最好不要去學校吧」、「小時候全勤獎是我拿了最無感的獎狀…但上高中開始就覺得全勤是一件難能可貴的事」。

但也有人認為，「表揚你整個學年度身體健康沒大感冒不錯啊」、「就是一種個人成就而已，沒什麼好批評貶低」、「自我身體管理也是實力的一部分，很值得褒揚」、「其實我覺得拿到全勤獎的還蠻厲害的，代表從來沒有遲到過，那也算是某種人格特質。而不是全部抹成奴性」。

不過，網友卻一面倒認為，「大學時期」若能拿到全勤獎，才真正有難度，比拿到書卷獎還厲害。「大學全勤超屌」、「大學能全勤！真的佩服」、「大學全勤比拿書卷還屌」。網友透露，「大學有過學期全勤，學校還匯獎金」、「大學全勤很容易，不點名的時候翹，點名的時候到，就全勤了」。