（取自網友留言）

振興5倍券在今（13）日晚間傳出可望全民免費兌換，理由是台灣今年經濟成長率持續提升，民眾換購5倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。不過有網友不滿意這個理由，直言「吸收？是花你們的錢？」

行政院規劃將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌今（13）日下午召集相關部會首長開會討論，蘇貞昌今在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換五倍券方向審慎規劃。

羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇貞昌認為，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43％，上半年經濟成長率為8.34％，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88％，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

基於上述考量，蘇貞昌認為此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

網友不滿表示，「吸收？是花你們的錢?整天在那邊自我造神、膨脹，噁心」，「原來把左邊口袋的東西放到右邊口袋的行為叫做政府吸收」。更有網友指出，什麼叫「應該付的1000元由中央政府來吸收？」老百姓欠你的嗎？請問一下，不管3倍券、5倍券，這些成本哪一個不是民脂民膏？搞得政府好像很大氣一樣，店家收了這些5倍券，是不是一樣換成現金？結果現在搞了個5倍券，徒然增加行政成本！