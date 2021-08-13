水保局南投分局在阿葉溪停車場執行護坡工程，預計14日開始部分開放停車。（簡慶輝提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉太興村太興飛瀑根據不同時間降雨量多寡會呈現不同樣貌，日前山區強降雨後潔白瀑布加入泥流，讓攝影愛好只直呼氣勢不同。但有民眾反映附近停車場未開放，水保局南投分局表示，該處是在做護坡工程，預計14日起會部分開放。

太興飛瀑步道過去稱為阿葉溪步道，阿里山國家風景區管理處重新修築後，2018年9月重新開放，全長700公尺，可欣賞3層的阿葉溪瀑布，裸露的岩盤有多條溪流侵蝕而成的渠，水流大時十分壯觀，也有台版九寨溝的美稱。

太興村長簡慶輝表示，近期雨量多飛瀑壯觀，這幾天山區天氣上午皆不錯，午後會有雷陣雨，民眾若要上山需注意天氣狀況，且需配戴口罩等，不要因為空曠無人就忽視防疫。

有民眾反應為何已經降級了阿葉溪停車場仍不開放，簡慶輝說，該處因有崩塌情形，由水保局執行護坡工程中。水保局南投分局副分局長郭瑞民指出，2020年3月底阿葉溪野溪邊坡有崩塌，影響停車場安全，水保局現勘後編列經費改善今年4月開工。

郭瑞民說，工程期間原先有開放部分使用，但有民眾將管制拉桿拉開停車，擔心影響安全因此全數封閉，目前主要護坡工程已完工，剩下護欄部分，預計9月前完工，協調廠商利用鋼板護欄管制，部分開放讓民眾停車，約可停8部車左右。