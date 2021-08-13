「醫生，屁股怪怪的，很痛，是不是痔瘡啊？」一位60多歲的男性，這幾個月總是感到屁股疼痛難耐，一直以為是得了痔瘡。近日疼痛加劇、如坐針氈，緊急至衛福部新營醫院就醫，經擔任院長的外科醫師陳明智以肛門鏡檢查後，發現竟然是魚刺卡在肛門口。

魚刺竟然能「過五關斬六將」環遊腸胃道多日，最後卡在肛門口出現，新營醫院院長陳明智表示，在30多年的臨床治療中這樣的例子並不常見。由於魚刺已刺入多時，產生肉芽組織，經診斷後以局部麻醉之手術取出，術後即可出院，終於擺脫長久以來疼痛的困擾。

新營醫院表示，一般人誤吞魚刺的狀況時常會發生，但通常在咽喉、食道就容易被卡住，如果魚刺通過食道進入下消化道後，會有刺穿大小腸的風險，嚴重時導致腹膜炎，引發敗血症，甚至會有致命的風險。

根據統計，最常被患者不慎誤食的，除了魚刺與雞骨頭之外，藥物的外包裝、假牙、硬幣等，都是臨床上常見的病例。

陳明智提醒民眾，不小心誤食魚刺、雞骨頭或其他尖銳物時，正確的急救法是停止進食並輕咳，若依然無法咳出異物，應立即就醫，切勿相信坊間流傳的錯誤方法，例如喝醋、吞飯或饅頭等。

陳明智說，無論深淺都不要抱有僥倖心理，耽誤最佳的治療時間，否則魚刺一路遊走，可能會造成食道穿孔、頸部膿瘍、縱膈腔膿瘍、腸胃道穿孔及腹膜炎等更嚴重的後果。