日本防衛大臣岸信夫今天（13日）下午參拜了東京靖國神社，此舉可能招致中韓兩國的抗議。日本共同社報導，這是2016年12月稻田朋美之後，首次有在職日本防衛相參拜靖國神社。靖國神社從1978年開始祭祀二戰中的甲級戰犯。

參拜後岸信夫說：「對於在之前的大戰中為國戰鬥並犧牲的人們表達了誠摯的哀悼。重新作出不戰誓言，並下決心徹底守護國民的生命與和平的生活。」當被問及是否事先曾與首相菅義偉或官房長官加藤勝信商量時，他回答稱「我自己作出判斷並進行了參拜」。

對於在職防衛相參拜可能會招致中韓兩國的抗議，岸信夫強調：「在各自的國家表達對英靈的崇敬之情是理所當然。」2016年稻田參拜時，中韓兩國分別向日本政府提出了抗議。

岸信夫是前首相安倍晉三的胞弟。他在出任防衛相前的去年8月13日也曾參拜靖國神社。去年9月就任防衛相後，多次對加強在東海和南海活動等軍事影響力的中國表達關切。他就任防衛相前頻繁訪問台灣，是知名的親台派。