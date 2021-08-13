Mercedes-Benz與BMW兩家車廠在市場纏鬥了上百年，沒想到在情人節前夕擦出火花，利用臉書粉絲團相互告白。

台灣賓士傍晚在臉書粉絲團貼出藏頭詩「美玲，我愛你」，並po旗下最帥的雙門跑車E-Class Coupe；時隔1小時，BMW總代理汎德臉書粉絲團也貼上藏頭詩「繽世，我愛你」，並po上自家最炫的The 4 Grand Coupe，兩張po圖合併一看竟是月下情侶相擁的圖片，閃翻車迷。

台灣賓士貼文：

美麗動人的回眸彷彿整座銀河都在閃耀，

玲瓏有致的曲線讓目光離不開你，

我百年來都非常在意你，每次相聚仍心動不已，

愛你的恣意馭風，愛你的自由靈魂，

你如此聰明，會不會發現這是我送給你的藏頭詩呢？

______，在這個特別的日子，你願意跟我一起疾風馳騁嗎？

BMW汎德則回覆：

繽紛奪目的自信魅力，無時無刻吸引我的目光，

世人稱羨的優雅姿態，隨時隨地勾動我的注意，

我非常慶幸百年來有你陪伴，每次碰面都無比期待，

愛你的智在從容，愛你的游刃有餘，

你如此聰穎，會不會發現這是我回應你的藏頭詩呢？

在這個特別的日子，面對大膽的深情告白可以怎麼回應？

即刻留言提議，展現獨有的魅力！

Mercedes-Benz、BMW兩品牌宣傳角力時有創意，反而更加激發出消費者的認同，2016年BMW歡慶成立100周年，結果Mercedes-Benz在媒體大登廣告表達祝賀，不僅祝賀BMW百年來的競爭，還意有所指的說，「沒有他們的前30年，真的有點無聊」，傳達比BMW早30年推出汽車的領先地位。

後來BMW也在Mercedes-Benz所屬的DAIMLER前任執行長Dieter Zetsche退休時做了一支廣告，片中只見Zetsche在員工的歡送下坐上S-Class告老還鄉，但鏡頭接著拍下他自家中開著BMW i8敞篷跑車出門，畫面上還秀出一行「Free at last.」，並感謝Zetsche這些年來的精彩競爭。