「3+11」幾乎等同於台灣這波疫情爆發背後的關鍵數字，而且陳時中之前才豪氣的說要為此政策負責，但這兩天他卻再三強調「3+11」不是破口而只是群聚事件。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，陳時中想用硬拗來洗白自己，非常不健康，敢做不敢當，無怪乎人民要「破口大罵」!

黃子哲認為，事實上，從染疫事件的時間順序來看，4月中開始實施「3+11」的放寬檢疫政策，4月下旬就爆發華航防疫旅館諾富特的群聚事件，再進一步擴大到宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會及萬華茶室群聚，全面引爆本土疫情。

他進一步說，從病毒的定序結果來看，5月15日指揮中心說，華航機師及諾富特飯店相關的英國變異株與新北市蘆洲、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館都是同一個序列病毒株，現在病毒基因序列看起來有彼此的關聯性，因此可以看成是英國變異株的整體事件。

黃子哲披露，陳建仁6月接受《鏡周刊》專訪時被問到，機組員檢疫措施由「5＋9」天，放寬為「3＋11」，是否就是台灣這波疫情破口的原因？陳建仁表示這項檢疫措施放寬確實需要檢討，該政策若無相關配套「就很容易產生破口」。

黃子哲直言，這也就是為什麼各界，包括如彭博社、BBC等外媒，對於台灣疫情的失控，都把矛頭指向「3+11」的原因。再加上「3+11」的決策過程混沌不明，其會議記錄消失無蹤，而疫情迄今已奪走超過800多條人命，陳時中竟還說「3+11」不是破口，這樣敢做不敢當，就像個沒風骨的懦夫，無怪乎人民要「破口大罵」!