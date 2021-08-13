110年玉山盃全國青棒錦標賽13日進行4強賽，首戰新北市以11比5力退嘉義縣，第2場比賽，桃園市與高雄市之戰因雨裁定，桃園以3比0勝高雄市，新北要與桃園爭冠，這也是兩隊近10年第4次在冠軍戰交手。

新北市1局下就突破嘉義縣防線，邱鑫、劉俊緯連續安打，許賀捷高飛犧牲打進帳1分，接著利用連兩保送推進，蔡誥翔適時安打進帳2分，3局下靠楊峻豪適時安打添加1分，但留下滿壘殘壘。

新北市總教練周宗志表示，第1局拿3分後，攻擊注意力有點不集中，有兩個「嗆司」沒有把握住，先發投手也出狀況，分數拉近後才開始緊張。

新北市先發投手沈家羲3局遭長打掉2分，投完3局就退場，5局上第2任投手孫易磊也失1分，分數被拉近至4比3，5局下楊峻豪、黃劼希掃安打拉開至2分差。兩隊形成拉鋸戰，新北6局下及7局下都進帳3分才擴大領先，最終以6分差獲勝。面對冠軍戰，周宗志說：「不管哪一隊都是老對手，全力以赴。」

第2場4強賽桃園市對戰高雄市，桃園市1局下就發動攻勢，黃勇傳掃安打後，靠短打及曾子祐敲安打推進，董子恩敲滾地球先馳得點，取得1比0領先。

桃園5局下攻勢再起，陳昶宇保送後，利用隊友短打推進，黃勇傳掃安打形成一、三壘有跑者，陳致語敲投手前滾地球形成內野安打帶回1分，曾子祐選到保送，再靠董子恩高飛犧牲的添加1分，這時因雨勢過大宣布暫停，等半小時後，大會裁定提前結束比賽。

桃園市先發投手伍祐城主投5局，用68球，被敲1安打，奪3次三振，拿下勝投，桃園市總教練吳柏宏表示，對方實力不錯，所以推陣中主力伍祐城先發，「他這場比賽控球好，變化球犀利，被敲1安打，控制住場面。對方投手以變化球為主，打者太久沒有實戰，掌握不好，還需要再調整。」

桃園市全場7安打，攻勢集中在前3棒，前2棒黃勇傳、陳致語各敲2安打。至於預賽兩戰7安打的第3棒曾子祐，此戰則是2打數1安打，另一打席則靠保送上壘，他3戰敲8安打手感火燙。

吳柏宏說：「曾子祐4月東岸聯盟被打到右手，開刀後想在玉山盃復出，雖然這種事情急不得，但家人跟他自己都想要趕快恢復。他打擊火力很火燙，就像人家用台語說的『打斷手骨顛倒勇』。醫生評估至少三個月，但休息一個半月就開始簡單揮棒，他自己的企圖心很強烈，復健也做得好，提早回到球場。」

桃園市拚衛冕，14日下午1點冠軍戰與新北市交手，至於高雄市與嘉義縣則在14日早上9點進行季軍戰。