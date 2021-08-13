議員蔡旺詮認為政府應該加強鼓勵發展屋頂型太陽能光電。（台南市經發提供／程炳璋台南傳真）

台南市北門區蘆竹溝社區設置太陽光電案，台南市議員陳昆和13日在台南市議會召開專案報告，要求台南市經發局訂出自治條例，包括光電場需距離住家一定距離，案場開工需取得自救會、居民與民代的同意。太陽光電同業公會理事長郭軒甫認為若訂下制度，恐淪特定人士的提款機。台南市政府回應，將要求業者加強與居民溝通。

北門區蘆竹溝太陽光電案懸而未決，陳昆和13日找來自救會9人，在議會舉辦「太陽光電推動進展與地面型太陽光電對地方之影響」專案報告，質疑光電發展涉及台南龐大土地及開發利益，吸引黑道和不法人士覬覦，批評市府在推動國家綠能政策時，引發居民疑慮與抗爭對立，要求市府主動釐清行政程序式法性、土地使用等問題。

有議員當場要求市府比照設置養雞場需與住家維持一定距離的模式，要求制定自治條例，設置光電場也需比照辦理。另有議員要求光電案場施工，需要經過自救會、民代與居民同意。

台南市經發局會後表示，將對於中央法令未完備明確的部份建請中央研議，如接獲民眾檢舉或發現光電業者有違法，巿府將主動調查並移送檢調機關偵辦，持續呼籲業者與居民加強溝通。

太陽光電同業公會理事長郭軒甫表示，若光電案場開工前需取得地方民代與居民同意，才可開工，如遇到特定人士阻礙，根本無法開工，恐將成為某些特定人士的提款機，未來若沒有穩定綠電，台灣的產業將會漸漸凋零，期盼太陽光電發展應與地方共榮。