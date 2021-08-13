金管會未等到蝦皮支付來申請電支執照，將於14日開始廢止蝦皮支付專營電子支付機構業務許可。不過，這樣是否代表蝦皮的第三方支付業務就無法繼續營運？其實不然。打開蝦皮購物App的更新通知可以發現，蝦皮合作的金流服務商，已不是原本的「蝦皮支付」，而是已在8/12變更為「樂購蝦皮股份有限公司」。業界認為，金管會電支管理條例中，規定業者保管代理收付款項餘額逾1年日平均餘額20億元，需向金管會申請專營電子支付機構業務許可。蝦皮更換金流服務商，即可繼續營運第三方支付業務。

蝦皮支付股份有限公司（下稱蝦皮支付）13日發布回應表示，未能在規定時間內獲得增資批准，因此未取得電子支付執照，對此結果誠懇接受，其自2021年8月14日起亦將停止代收代付新發生之實質交易款項。今後蝦皮購物平台將繼續按照法規要求處理相關業務，並將確保用戶權益及用戶對平台服務的使用不受影響。

蝦皮的金流服務一開始委由愛貝金流負責，愛貝有限公司隸屬sea集團旗下，於2017年對外商轉。2020年8月，愛貝有限公司再變更為蝦皮支付股份有限公司，至今年8/12之前，蝦皮支付都是蝦皮購物委託的第三方代收付金流服務商。

業者認為，電支法規定第三方支付代理收付一年日平均餘限制，就需要申請電支執照，確實是因為擔心金額太大恐產生系統性風險，不過第三方支付服務的是賣家廠商，電子支付服務的是買家，兩者是完全不同的領域，「超過上限就要把服務賣家的業務轉成服務買家，這樣是不是好的方式，值得商榷」。

此外，業界人士也表示，若依此標準來看，電支專法通過時，線下的超商一年保管代理收付款項金額逾千億元，日均額超過百億元，遠遠超過法規上限，為何沒有被納入管制？而遊戲公司發行的多用途儲值卡，可用在各種跨平台、跨公司的遊戲點數、虛擬寶物、線上服務，也超過上限，是否也該納入列管範圍？若按照此一標準延伸下去，許多與支付無關的大平台也需要申請電子支付執照，對社會經濟安定秩序影響可說是茲事體大。但弔詭的是，這些平台可能不想經營電子支付，卻被強制要求申請，若不合規定就必須停業。

退萬步而言，以前的第三方支付因為沒有強制交付即時信託，若金額過大恐發生系統性風險，但目前主流有信譽之第三方支付公司均已與銀行合作，除非銀行的信託機制本身有問題不值得信任，否則客戶的財產及價金均已受到完整保護，更無需超過一定金額就強迫申請電子支付執照。