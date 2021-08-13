阿管處辦理的神木下婚禮將於明天開放報名，限額15對新人。（阿管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿管處辦理的神木下婚禮將於明天開放報名，限額15對新人。（阿管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿管處辦理的神木下婚禮將於明天開放報名，限額15對新人。（阿管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處辦理神木下婚禮已邁入第15年，今年預計在10月31日及11月1日兩天舉辦，限額15對新人報名參加，明天14日情人節開放報名。

阿管處指出，今年神木下婚禮延續鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，更推出心意滿滿的結婚伴手禮「好日子禮盒」，融入阿里山地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選在地特色物產品牌，以及來吉部落手作音樂盒結合了象徵送子鳥的貓頭鷹，作為獨家限定的紀念禮品。

隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿管處今年隆重打造「阿里山渡假婚旅」，以台18線及西北廊道為主軸的兩種遊程，將茶文化融入體驗行程，另，新人只要自備喜歡的婚紗禮服，便能在新秘團隊的巧手下亮眼變身，走訪1913舊事館、沼平車站、頂湖自然生態園區，留下充滿台灣風情的唯美婚紗紀錄。

阿管處說，這次網羅婚禮領域優質品牌包括喬治麥斯婚禮攝影團隊、良事婚攝影像團隊、菲霖影像工作室、DL Doris彩妝造型團隊、DIDI wedding婚禮佈置花藝設計等團隊，每對海內外新人以象徵愛情長長久久的9999元，即可享受這樣的難得體驗，限額15名新人，線上報名將於8月14日七夕情人節正式開放。

阿管處處長洪維新表示，有感於近兩年新冠肺炎疫情影響，多數新人面臨到是否如期舉行婚宴的抉擇，而阿里山管理處特別將神木下婚禮安排在戶外場地，並結合轄區內的自然地景及人文資產，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，讓新人在疫情期間也能參與一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展，期許能為臺灣觀光產業盡一份心力。