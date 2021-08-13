韓國國防部今天表示，一名海軍女士官長在基地宿舍自殺身亡。媒體報導，女士官長身亡之前，曾遭到上級長官性騷擾。這是韓國近數月來發生的第2起這類事件。

韓國軍中類似事件一再發生，公眾怒火日益升高。

女士官長的遺體昨天被發現。韓媒報導，她5月曾投訴，在一家餐廳遭到長官性騷擾，但無法成功上報，直到這個月才開始調查。

路透社報導，女士官長事發後曾告知一名長官，但直到上週才正式通報，當時她是向一名指揮官直接上報此事。

另有一名空軍女士官今年3月遭受性騷擾後，投訴卻沒有下文，5月在結婚登記當天自殺身亡，引發公憤。遭指控性騷擾的空軍士官長今天受審。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，士官長今天認罪，承認今年3月在瑞山市用過晚餐後返回基地時，在車上對女士官伸出狼爪。

韓國空軍參謀長6月為此事引咎辭職，國防部長徐旭向大眾致歉，表示他對此「深感責任重大」。

今天再度傳出女士官長輕生，青瓦台發布聲明表示，總統文在寅對於軍中一再發生類似事件感到 「震怒」。

聲明表示：「我不知道要如何對失去至親的家屬表達慰問之意。」

韓國國防部聲明，部長徐旭對於海軍女士官長身亡「深感遺憾」，並表示「這種事情根本不該發生」。

文在寅和徐旭均下令，調查工作必須徹底。

韓國軍隊充斥霸凌與各式欺凌事件早已不是新鮮事。

今年3月，因動了變性手術而遭軍方強制除役的士官邊希秀（Byun Hee-soo，音譯）被人發現陳屍家中。

23歲的邊希秀生前為陸軍上士，2017年自願從軍，2019年前往泰國進行變性手術。韓國國防部將她的去勢歸類為心理或生理障礙，軍方去年裁定她將強制退役。

她當時含淚召開記者會，請求軍方讓她繼續服役但仍遭拒，她之後曾試圖自殺，在3月自盡身亡。

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