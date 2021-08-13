大陸電信設備巨頭華為2019年遭美國實體清單制裁，不僅美企與其業務關係遭到阻斷，甚至也無法使用GMS服務，2020年更被美國加緊禁令，導致所剩無幾的晶片來源遭到阻斷，近期傳出有美國14名眾議院共和黨議員致信拜登政府，要求將大陸智慧機品牌榮耀納入實體清單，引發熱議。

美國眾議院外交委員會共和黨議員Michael McCaul等議員共同發出的一封信提及，新榮耀是從華為剝離，主要是要逃離美國出口管制措施，藉此獲得美國半導體產品以及技術。

華為2020年下半年將子品牌榮耀，出售給國企背景的的深圳市智信新信息技術，確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件，華為同時宣布，不再持有新榮耀任何股份，這也讓新榮耀不被視為華為的一部分，讓高通等含有美國半導體技術的企業，可以出貨5G晶片。

至於榮耀，12日舉行高階旗艦手機Magic3系列發表會，榮耀執行長趙明在會後受訪被問及美方有打算制裁的消息，趙明指出會遵守相關規定、做好本分，並致力於跟全球夥伴包括美國等打造極致產品，並看到有許多合作夥伴願意幫榮耀站台。趙明在發表會說明，榮耀上半年經歷了至暗時刻，但在第三劑憑藉榮耀50系列完成增長，在3個月時間，市占率從歷史最低的3%，升到14.6%。

高通執行長Cristiano Amon就在這次發表會上，透過視訊替榮耀站台，稱讚榮耀將晶片效能最佳化，榮耀Magic3 Pro及榮耀Magic3 至臻版都採用高通S888+，單核性能提升5%，AI算力提升至32T，提升20%。