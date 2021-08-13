東奧跆拳道銅牌羅嘉翎帶一家人上《聚焦2.0》。（年代新聞提供）

年僅19歲、身高183公分的跆拳道好手羅嘉翎，在東京奧運跆拳道項目勇奪銅牌，堅強的實力加上一雙逆天長腿，讓羅嘉翎一舉暴紅。《聚焦2.0》特邀羅嘉翎和爸爸羅文祥，在節目中重現奪牌致勝動作「絕殺踢頭」，羅嘉翎的哥哥也擔任特別嘉賓，戴著口罩露出帥氣電眼，加上188公分的高挑身材，一現身直接氣壓全場。

羅嘉翎首度參與奧運，一路過關斬將摘下銅牌，如此傑出的表現，也要歸功於爸爸對她嚴格的訓練。羅嘉翎從小生長在跆拳道世家，幼稚園開始就進出家裡的道館訓練，在道館內父親身兼教練職，羅嘉翎被嚴格規定不能叫「爸爸」，場上只存在教練和學生兩種身份，對年幼的羅嘉翎來說，也是殘忍的訓練。

而羅嘉翎的哥哥羅堉誠，也是世界級比賽名列前茅的選手，兩人都遺傳到父親「手長腳長」的優良基因，兄妹倆藉著身高優勢互相陪練，並加強柔軟度訓練，在面對身形高挑的外國選手，不管對方退與不退，都可以靈活進攻。

征戰東奧前，選手都必須施打兩劑疫苗提升保護力，羅嘉翎在施打第一劑疫苗後，身體反應非常不舒服，發燒、頭痛、畏寒樣樣來，症狀嚴重時，羅嘉翎完全癱軟離不開床，直到身體稍微好轉後，再強忍著加緊練習，只為在4年一次的奧運會上獲得好成績。

能走到最高殿堂─奧運的運動員都已經是佼佼者，最後比的是抗壓性和臨場反應，提到女兒的表現，羅爸爸表示非常滿意：「對手差一點逆轉戰局，她仍是照著自己的節奏，嘉翎真的進步很多！」19歲的羅嘉翎初登場就一戰成名，強大的心理素質相當令人敬佩，羅嘉翎感謝爸爸一路栽培，謙虛地表示在未來會繼續努力，參加更多國際賽事。更多精彩內容請鎖定本周六晚間8點，於年代新聞50頻道播出