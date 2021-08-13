鍾岳軒、劉道玄在片中有大膽床戲。（GagaOOLala提供）

鍾岳軒（前）因該片嘗試繩縛。（GagaOOLala提供）

鍾岳軒、劉道玄主演的重口味同志短片《小光》上架GagaOOLala平台，13日在線上記者會上他們合體分享拍攝大尺度的幕後故事。鍾岳軒首次主演就是演瘦弱的性工作者，不但為戲瘦身近6公斤，還得在鏡頭前裸露，嘗試捆綁性愛和床戲。

他拍攝窒息式性愛戲碼時，只著三角褲被繩縛上陣，脖上戴著SM調教項圈，心有餘悸地透露一度真實窒息、斷片抽搐，「大概10秒左右，我整個人忘記自己在幹嘛，嚇到導演和周圍工作人員了，於是趕快把繩子鬆開，讓我休息半小時。」最後他笑稱：「拍完那場戲，算是我新的開發。」

《小光》講述飾演性工作者的男孩鍾岳軒，在人生最絕望時遇見了劉道玄，2人依偎愛戀。他們這回在親密戲毫無保留，愛撫敏感地帶都沒放過，帶給觀眾激情無比的遐想。因角色而特別練壯的劉道玄，也被鍾岳軒摸遍，更形容劉像「安格斯牛」強壯，「我在觸摸他的身體的時候，每一塊都非常結實。舔的時候，心中在想這是什麼啊，又硬又厚，胸肌很像菠蘿麵包，是我夢寐以求能擁有的胸肌！」

劉道玄去年推出全裸寫真集，這次在《小光》有場「打手槍」戲碼讓他突破個人尺度，他透露拍攝前一刻，自己趁空檔偷偷「練習」，「我自己把真實的動作做一遍，用手機錄下來，透過手機螢幕看怎麼樣演才逼真，接著正式拍的時候，就是模擬演出」，費盡不少心思。

《小光》特別請到盧學叡和YouTube創作者林重鹹合唱同名主題曲，影片已在GagaOOLala影音平台上架。