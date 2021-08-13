慈濟慈善基金會已經成功簽訂500萬劑的BNT原廠疫苗採購，所採購之疫苗將全數捐給政府主管機關，以作為民間施打之用，並在今(13)日公布的QA圖解釋，與鴻海、台積電一樣，將在9月已同等數量陸續輸入。對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，程序進行中，時程上沒有辦法很精準，9月中或9月底都有可能。