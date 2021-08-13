慈濟QA圖洩訊息 BNT疫苗9月就到貨？ 郭辦回應了 21:072021/08/13 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慈濟QA圖解釋疫苗可能輸入時間。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慈濟慈善基金會已經成功簽訂500萬劑的BNT原廠疫苗採購，所採購之疫苗將全數捐給政府主管機關，以作為民間施打之用，並在今(13)日公布的QA圖解釋，與鴻海、台積電一樣，將在9月已同等數量陸續輸入。對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，程序進行中，時程上沒有辦法很精準，9月中或9月底都有可能。 BNT疫苗何時到貨？ 陳時中回應了 2022民進黨選舉恐會崩？郭正亮脫口一句驚人之語 #鴻海 #台積電 #慈濟 #QA #BNT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT要來了？德國原廠：手續完成就交貨 07:122021/08/13 國際 三星少主出獄 趕超台積電有希望？美媒曝殘酷現實 18:392021/08/13 財經 成交量遭腰斬 台股向下崩？ 老謝曝貨櫃三雄這特性變指標 16:382021/08/13 財經 台美召開海巡工作小組會議 國台辦警告民進黨當局不要勾連外部勢力 11:082021/08/13 兩岸 無視陸召回立陶宛大使 台美舉行海巡工作會議商討2大合作 13:512021/08/13 軍事 抽絲剝繭 台灣百則都市怪談再現 19:272021/08/13 生活 陳時中談疫苗稱「一不小心就被別人拿去」 李艷秋回酸9個不小心：難怪 10:522021/08/13 政治 登記唐鳳系統月餘未收簡訊 中市議員：民眾很恐慌 12:052021/08/13 生活 國內首起哥倫比亞變異株 境外移入！台女打過BNT仍確診 14:342021/08/13 生活 「台版九寨溝」太興飛瀑雨後景色壯觀 停車場明起部分開放 20:402021/08/13 生活 台泥捐1億助買BNT疫苗 慈濟1張圖曝9月到貨 14:092021/08/13 財經 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 三星少主出獄 趕超台積電有希望？美媒曝殘酷現實 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 台股無差別式下跌摜破萬七 7天摔600點兇手找到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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