綜合外媒報導，在以棕熊數量眾多聞名的俄羅斯堪察加半島，一名身價近千萬美元的地方議員供稱，他為趕走一頭威脅民眾的棕熊，不幸誤殺一名男子。他在調查期間被判處在宅監禁，並已被所屬政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）開除黨籍。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，這起事件發生於2日，堪察加地方議員芮金（Igor Redkin）供稱，他得知有一頭熊在烏斯季博利舍列次基區（Ust-Bolsheretsky）歐澤諾夫斯基村（Ozernovsky）附近的一個垃圾場徘徊，威脅當地居民的安全，故決定用槍將牠趕走；但他開槍擊中的，卻是一名30歲男子托斯塔耶托夫（Andrei Tolstopyatov），後者在送醫後不治身亡。

當地新聞媒體「Kam 24」指出，芮金也有可能是在喝醉酒後進行了「魯莽」的射擊。當地法院已對他判處2個月的在宅監禁，期間檢方將進行相關調查；若芮金被控過失殺人，則可能面臨2年的有期徒刑。

不過俄羅斯執政黨已宣布開除芮金的黨籍，統一俄羅斯黨總委員會副書記、俄國下議院國家杜馬副主席列文科（Yevgeny Revenko）強調，儘管這僅是一起過失殺人事件，但任何涉及刑事案件者都將遭停止黨員身分。

根據《富比世》（Forbes），芮金是俄羅斯第20富有的公職人員，淨資產高達970萬美元（約新台幣2.7億元）。美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，他名下的Vityaz-Aero公司12日才發生直升機失事事件，16名乘客中8人獲救，另外8人恐已不幸身亡。