大陸女星孫儷因電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》等，在台灣打開知名度，之後凡是有新作品都會掀起高討論度；最近孫儷和趙又廷主演的電視劇《理想之城》開播，她也在微博透露片頭字是她寫的，她更為了寫好這4字拜師練書法，但多次被老公鄧超影響，氣得不再讓他當跟屁蟲。

孫儷和趙又廷主演的電視劇《理想之城》，從未開播就話題不斷，近日開播也獲得好評，今（13）日孫儷在微博曬出一段影片，是她為了寫好電視劇片頭字，特地拜師學書法，原本就愛練字的她，日夜反覆練習寫「理想之城」；孫儷驕傲地表示，「《理想之城》的片頭字是我寫的」，更感謝自己堅持不放棄，才得以成功完成導演的理想。

孫儷為了電視劇《理想之城》練書法，透露不帶鄧超一起的原因。(圖/ 摘自孫儷微博)

另外孫儷在影片中也提到，老公鄧超多次陪她去找書法老師，還跟她說和書法老師泡茶聊天「進步很多」，讓她氣得直呼「可是我沒進步了呀」，因為書法老師跟鄧超泡茶都忘了提點她，有種白來一趟的感覺；因此孫儷就下定決心不能帶鄧超一起練字，才不會影響自己學習，也多虧這樣最後才能寫出導演滿意的「理想之城」。

許多影迷看完《理想之城》後，再看到孫儷的動態，得知片頭字是孫儷的字跡，也都相當佩服，「寫得真好看」、「上頭，真的上頭啦」、「一看就有發現，沒想到真的是娘娘的字啊」、「這齣戲太優秀了，必追」；粉絲也被孫儷和鄧超夫妻相處笑歪，更羨慕兩人結婚多年還像熱戀情侶般甜蜜。