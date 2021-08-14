瑞士再保險公司（Swiss Re）今天表示，今年上半年自然和人為災害所造成的經濟總損失估計達770億美元（新台幣2兆1249億元）。

瑞士再保表示，美國冬季風暴烏里（Uri）以及德國和鄰國6月風暴等惡劣天候事件，推高了經濟損失。

瑞士再保發表聲明說：「2021上半年的經濟損失總額中有740億美元是由自然災害造成，另30億美元是人為造成的損失。」

瑞士再保指出，北美西部6月的極端高溫創下紀錄，導致加州南部的野火。

瑞士再保災難部主任貝爾托格（Martin Bertogg）說：「氣候變遷的效應使氣溫上升、海平面升高、降雨更不穩定和極端天候更為嚴重。」

770億美元的經濟總損失低於去年上半年的1140億美元，也比10年均值1080億美元低。

進入下半年，7月歐洲和中國發生嚴重洪災，帶來財產和人命損失。在此同時，這個月土耳其、希臘和義大利紛紛出現極端高溫引燃的野火，預期將帶來進一步損失。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100813