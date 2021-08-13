餐廳女服務生端飲料秀神舞技 遭主管發火阻止下場GG了

網路上日前流傳1段影片，1名餐廳女服務生在端飲料送餐時，隨著餐廳內播的音樂跳舞起來，影片中只見她手腳靈活、動作俐落，右手還拿著托盤端飲料，影片遭瘋傳，許多網友笑說「被服務業耽誤的舞后」；不過據悉該餐廳位在大陸湖南，事後該店的主管在群組說要扣該服務生工資65％，怒嗆「這是第幾次了？」

1名網友在臉書社團「一烈原住民2.0」分享1則影片，影片中是1名餐廳女服務生，該服務生一邊端著飲料，一邊竟隨著餐廳播放的音樂－火星人布魯諾（Bruno Mars）的名曲《Uptown Funk》跳起舞來，只見她上樓梯時頭部前後伸縮舞動，還會轉動手腕、腳踝，四肢也跟著節奏起舞、相當靈活，完全沒有被右手托盤上的飲料所影響。

網路上日前流傳1段影片，1名餐廳女服務生在端飲料送餐時，隨著餐廳內播的音樂跳舞起來，影片中只見她手腳靈活、動作俐落，右手還拿著托盤端飲料。（翻攝自臉書社團「一烈原住民2.0」）

不過之後1名疑似餐廳主管就上前制止該女服務生，對服務生怒吼並指指點點，之後才轉頭離去；而女服務生也馬上裝作鎮定，拿著飲料送餐，影片一出隨即引發關注，原PO還笑說「客人：我的飲料怎麼還沒來？」貼文吸引1.3萬多人分享影片、6千多人按讚。

許多網友留言說，「可能要比賽了吧」、「被服務業耽誤的舞后」、「這店員嗑了什麼，給我來點」、「應該加入一起跳才對」、「很會跳欸」、「您的餐點正在Let’s go battle，請稍候」；不過據悉，這段影片是來自大陸湖南的1間餐廳，影片時間顯示為7月27日，而餐廳的主管之後在群組內說「這個月她的工資扣65％」、「這是第幾次了？」語氣相當不滿。