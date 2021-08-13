去年因疫情而延後至今年的「第12屆兩岸電影展」，確定將於9月4日至9日於台北光點華山電影館、9月14日至28日於北京中國電影資料館舉行，將會是台灣這一波疫情鬆綁後的第一個實體影展。主委李行導演就說：「儘管今年疫情依舊嚴峻，兩岸影人無法進行實體的互訪，但透過台北與北京兩地的電影展映，仍是增進瞭解彼此市場及產業發展的趨勢的重要管道。」

今年影展主視覺也同時呼應今年社會因疫情而顯焦慮的氛圍，以溫暖可愛的插畫風格呈現，李行導演、朱延平導演的漫畫形象讓人直呼好可愛，兩岸電影交流委員會秘書長段存馨表示：「疫情讓整個電影圈活動停滯，我們也希望在海報上呈現出大家對於一起拍電影的渴望，希望可傳遞出溫暖的正能量。」

同時，影展也公布台北與北京兩地的參展片單，於台北光點華山電影館所展映的大陸電影，開幕片將由導演耿軍所執導的《東北虎》擔綱，還有導演河瀨直美、賈樟柯監製的《又見奈良》，青年導演李孟橋的首部劇情長片《只是一次偶然的旅行》，由李蔚然導演執導，陳坤、周迅主演的奇幻電影《侍神令》，兩岸攜手合作的紀錄片《掬水月在手》等片。

在北京參展的台灣電影則包括《惡之畫》、《無聲》、《下半場》、《聽見台灣》，以及李行最新經典數位修復的作品《秋決》。第12屆兩岸電影展將於8月28日中午12點於全台ibon售票系統正式開賣。